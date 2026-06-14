Est-ce là le nouveau produit phare de Logitech? Image: dr

Logitech réinvente cet incontournable accessoire informatique

Le fabricant romand d'accessoires informatiques cible les utilisateurs qui travaillent sur leur ordinateur portable en dehors de leur bureau avec une étonnante (ré)invention.

Benjamin Weinmann Suivez-moi

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Au bureau ou en télétravail, c'est une évidence pour la plupart des utilisateurs d'ordinateur: la souris. Avec ou sans fil, elle permet de naviguer confortablement. Mais celui qui quitte son bureau habituel pour travailler sur son ordinateur portable dans un autre environnement, que ce soit dans un café ou dans le hall d'un hôtel, l'emporte rarement avec lui.

C'est là que le fabricant romand d'accessoires informatiques Logitech voit un potentiel commercial. Sa directrice générale, Hanneke Faber, écrit sur LinkedIn que si 72% des propriétaires d'ordinateurs possèdent une souris, seuls 26% en utilisent une lorsqu'ils travaillent dans des lieux publics.

Moins de tensions musculaires

Il existe certes déjà des souris conçues pour les déplacements. Mais pour beaucoup de personnes, explique Hanneke Faber, elles prennent trop de place dans le sac. La Néerlandaise, qui a remis Logitech sur la voie du succès depuis sa prise de fonction fin 2023, écrit:

«Je sais que je ne suis pas la seule à détester transporter des choses encombrantes en voyage»

La solution de Hanneke Faber: une souris pliable baptisée «Mobi Fold», qui peut se replier sur presque la moitié de sa taille. L'avantage, au-delà de l'aspect pratique, est que, selon Logitech, les tensions musculaires sont réduites de 22% par rapport à l'utilisation du trackpad.

Selon le groupe dont le siège se trouve à Lausanne et à San José, en Californie, une heure de charge de la souris «Mobi Fold» suffit pour 22 heures d'utilisation. Chez les revendeurs en ligne suisses, comme Brack ou Galaxus, filiale de Migros, la nouveauté coûte environ 80 francs.