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La marque On a de nouvelles ambitions en Suisse

Mitglieder des On Running Club trainieren ein HIIT Class Training (High Intensity Interval Training) draussen vor dem On Laden der Sportmarke On, fotografiert in Zuerich am Mittwoch, 25. Juni 2025. (K ...
Des gens faisant du sport avec des chaussures On aux pieds.Image: KEYSTONE

La marque On veut faire de son siège une «destination culturelle»

Le siège d'On à Zurich va accueillir un musée, des archives et un bar à espresso afin de devenir un lieu culturel et de rencontre ouvert au public.
29.07.2026, 17:3429.07.2026, 17:34

Le siège principal d'On à Zurich doit être transformé. Le fabricant d'articles de sport souhaite s'ouvrir à la population et aménage pour cela un musée, des archives et un bar à espresso.

Comme le rapporte le Tages-Anzeiger, les archives publiques et le musée d'On prévus doivent «servir de lieu emblématique public durable ainsi que de destination culturelle», comme l'écrit l'entreprise dans son appel d'offres pour la construction. On dit s'attendre à environ 60 visiteurs par jour.

De grands projets en perspective

Après un parcours à travers l'histoire de l'entreprise, les visiteurs pourront, dans le bar à espresso prévu, consommer du café et des en-cas, ainsi que, dès 16 heures, prendre l'apéro. Pour les 32 places intérieures et 49 places extérieures, On table sur 300 à 400 clients par jour.

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La transformation prévoit également des salles d'exposition pour les partenaires commerciaux ainsi qu'un espace d'exposition destiné aux présentations de produits et aux événements externes. Des artistes invités pourront en outre y exposer leurs œuvres deux fois par an.

Depuis sa création en 2010, On est passée du statut de start-up à celui de marque sportive internationale. Le nombre d'employés au siège principal est ainsi passé de quelques centaines à 1300, répartis sur 17 étages. Cette ascension est également à mettre au crédit de la légende du tennis et coactionnaire Roger Federer. En 2025, le chiffre d'affaires annuel a dépassé pour la première fois la barre des 3 milliards de francs. (nil, trad. ysc)

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