La police mobilisée après des menaces contre une mosquée de Schaffhouse
Des menaces proférées contre une mosquée a entraîné une importante opération policière à Schaffhouse vendredi matin. Le bouclement du périmètre a été levé après trois heures, en l'absence d'indices laissant conclure que ces menaces étaient sérieuses. Leur provenance est encore inconnue.
La mosquée accueille la communauté turque de la région
La police schaffhousoise a été alertée vers 08h20 du fait que la mosquée Aksa a été la cible de menaces. Les forces de l'ordre ont envoyé un important effectif sur place et bouclé le périmètre, écrivent-elles.
A la suite de la levée de cette mesure, le dispositif de sécurité mis en place dans et devant la mosquée est maintenu. L'enquête doit déterminer, qui est à l'origine des menaces. Son ou ses auteurs risquent d'être poursuivis pénalement et de devoir payer les coûts de l'intervention policière. (ats)