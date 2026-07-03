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Terrorisme

La police mobilisée après des menaces contre une mosquée de Schaffhouse

La police mobilisée après des menaces contre une mosquée de Schaffhouse

Le périmètre d'un lieu de culte turque a été bouclé durant plusieurs heures. Les auteurs des menaces doivent encore être identifiés.
03.07.2026, 15:5103.07.2026, 15:51

Des menaces proférées contre une mosquée a entraîné une importante opération policière à Schaffhouse vendredi matin. Le bouclement du périmètre a été levé après trois heures, en l'absence d'indices laissant conclure que ces menaces étaient sérieuses. Leur provenance est encore inconnue.

La mosquée accueille la communauté turque de la région

La police schaffhousoise a été alertée vers 08h20 du fait que la mosquée Aksa a été la cible de menaces. Les forces de l'ordre ont envoyé un important effectif sur place et bouclé le périmètre, écrivent-elles.

A la suite de la levée de cette mesure, le dispositif de sécurité mis en place dans et devant la mosquée est maintenu. L'enquête doit déterminer, qui est à l'origine des menaces. Son ou ses auteurs risquent d'être poursuivis pénalement et de devoir payer les coûts de l'intervention policière. (ats)

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