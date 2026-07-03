La police mobilisée après des menaces contre une mosquée de Schaffhouse

Le périmètre d'un lieu de culte turque a été bouclé durant plusieurs heures. Les auteurs des menaces doivent encore être identifiés.

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Des menaces proférées contre une mosquée a entraîné une importante opération policière à Schaffhouse vendredi matin. Le bouclement du périmètre a été levé après trois heures, en l'absence d'indices laissant conclure que ces menaces étaient sérieuses. Leur provenance est encore inconnue.

La police schaffhousoise a été alertée vers 08h20 du fait que la mosquée Aksa a été la cible de menaces. Les forces de l'ordre ont envoyé un important effectif sur place et bouclé le périmètre, écrivent-elles.

A la suite de la levée de cette mesure, le dispositif de sécurité mis en place dans et devant la mosquée est maintenu. L'enquête doit déterminer, qui est à l'origine des menaces. Son ou ses auteurs risquent d'être poursuivis pénalement et de devoir payer les coûts de l'intervention policière. (ats)