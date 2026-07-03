Un mort dans l'incendie d'une maison à Aigle

Vers 5H35 du matin vendredi, un témoin a signalé que de la fumée s'échappait d'un bâtiment rue du Rhône (VD). Une personne a perdu la vie dans l'incendie. Une enquête pénale est ouverte.

Plus de «Suisse»

Une personne a perdu la vie tôt vendredi matin dans l'incendie d'une maison à Aigle (VD). L'identité formelle de la victime n'a pas encore pu être établie.

Vers 5H35, un témoin a signalé que de la fumée s'échappait d'un bâtiment situé à la rue du Rhône. Rapidement sur place, les pompiers ont maîtrisé le sinistre et ont découvert à l'intérieur de la bâtisse une personne sans vie, annonce vendredi la police vaudoise.

Informé, le Ministère public a ouvert une enquête pénale, qui devra déterminer les causes du sinistre. Les routes dans le secteur d’intervention ont été fermées pour permettre le travail des secours et des déviations de circulation ont été mises en place. (ag/ats)