Vous ne devinerez jamais le nom de ce calamar tessinois

«Les espèces qui vivent aujourd'hui ne représentent qu'environ un pour cent de toutes les espèces ayant vécu», a ajouté le chercheur. Les paléontologues, en revanche, ne sont pas aussi nombreux. Cette découverte est publiée dans le Swiss Journal of Palaeontology.

Depuis, il était conservé dans une armoire à l'Institut de paléontologie de l'UZH. Ce n'est que récemment que Christian Klug et Alexander Pohle ont réexaminé la collection, identifiant cette espèce de céphalopode jusqu'alors inconnue. Il n'est pas rare de tomber sur une nouvelle espèce dans une collection, explique Christian Klug:

Des scientifiques zurichois ont découvert des fossiles d'une espèce de calamar inconnue, et l'ont baptisée «Chuchichäschtli», «petite armoire de cuisine» en suisse allemand, du fait de son lieu d'entreposage. Il vivait au Tessin il y a 242 millions d'années.

Oui: une espèce de calamar fossile qui a vécu il y a plus de 200 millions d'années au Tessin sera nommé «Chuchichäschtli». Bienvenue en Suisse.

