beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
Tessin

Le Tessin renforce la surveillance du virus du Nil

Tessin: Premier cas d&#039;infection par le virus du Nil occidental (image d&#039;illustration)
Le virus du Nil se transmet essentiellement par les moustiques.Image: Shutterstock

Le Tessin renforce la surveillance du virus du Nil

Pour repérer plus rapidement la présence du virus et limiter sa propagation, un nouveau programme de surveillance vient d'être mis en place dans le canton.
18.06.2026, 20:1018.06.2026, 20:10

Le Tessin accueillera un nouveau centre de compétence national consacré à la surveillance du virus du Nil occidental. L'Institut de microbiologie de la Haute-Ecole spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI), à Mendrisio, coordonnera les activités menées conjointement par les autorités fédérales et cantonales.

Déjà cinq morts en Italie: le virus du Nil occidental inquiète

Pour rappel, ce virus se transmet essentiellement par les moustiques. En Suisse, un seul cas humain de contamination a été confirmé à ce jour.

Limiter les risques de transmission

L'objectif est d'améliorer la détection précoce du virus chez les animaux, les moustiques et les humains afin de limiter les risques de transmission. Le dispositif repose sur l'approche dite «Une seule santé», qui considère de manière conjointe la santé humaine, animale et environnementale.

«Il est nécessaire d'agir rapidement afin de protéger la population», a souligné jeudi à Mendrisio la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy. Même si un seul cas humain contracté en Suisse a été recensé à ce jour, les autorités estiment indispensable de renforcer la vigilance.

Le Tessin, porte d'entrée du virus en Suisse

Le choix du Tessin n'est pas anodin. Selon le médecin cantonal Giorgio Merlani et le directeur de l'Institut de microbiologie de la SUPSI Francesco Origgi, le canton pourrait devenir à l'avenir la principale porte d'entrée du virus en Suisse. Dans le nord de l'Italie, celui-ci est déjà largement établi dans les populations de moustiques.

L'Italie a peur du virus du Nil occidental

Détecté pour la première fois en Suisse chez des moustiques indigènes en 2022, le virus du Nil occidental circule principalement parmi les oiseaux sauvages. Il est transmis à l'être humain par les piqûres de moustiques.

Selon l'OFSP, environ 80% des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Chez les autres, l'infection peut provoquer une forte fièvre ainsi que des symptômes proches de ceux de la grippe. (ag/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
1 / 13
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
source: police genève
partager sur Facebookpartager sur X
«Toy Story Challenge»: Quand les tiktokeurs se prennent pour des jouets
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Anti-G7 à l'Uni de Genève: le PLR pousse un coup de gueule
Douze députés PLR du Grand Conseil genevois demandent au Conseil d'Etat d'intervenir auprès du rectorat «pour qu’il exerce une surveillance accrue» du syndicat étudiant CUAE, engagé dans le mouvement NoG7.
Dans une motion datée du 17 juin, douze députés PLR du Grand Conseil genevois, dont le chef de groupe Murat-Julian Alder, prient le Conseil d’Etat d’user de son autorité. Dans leur collimateur, les actions politiques de la CUAE, syndicat de l’Université de Genève, engagé dans la gauche radicale. Dernière action en date de sa part, comme l’a révélé mardi watson, la transformation des locaux de la CUAE, ce 17 juin, en «deux permanences juridiques» destinées aux participants de la manifestation anti-G7 du 14 juin à Genève.
L’article