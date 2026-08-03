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Genève: Une coupure de courant a touché 14 000 foyers

coupure courant Genève
Vue aérienne de Genève et ses environs (image d'archives).Image: keystone

Une coupure de courant a touché 14 000 foyers à Genève

Plus de 14 000 foyers genevois se sont retrouvés dans le noir lundi soir. La coupure, survenue peu avant 20 heures, a touché plusieurs communes dont Dardagny, Satigny et Bernex, avant d'être progressivement rétablie.
03.08.2026, 23:3603.08.2026, 23:39

Pas moins de 14 000 foyers genevois ont subi une coupure de courant lundi dans la soirée. La panne, qui s'était déclarée peu avant 20 heures, a pu être rétablie après moins d'une heure chez 10 000 d'entre eux, tandis que 4500 foyers ont dû patienter un peu plus de deux heures. Dardagny, Satigny, Avusy, Avully ou encore Bernex comptaient parmi les communes touchées.

«L'électricité a pu être rétablie chez tous nos clients à 22h12», a déclaré le porte-parole des Services industriels de Genève, Christian Bernet.

«Plusieurs lignes étaient coupées en provenance de Verbois en raison de la chute d'arbres ou de branches»

D'importants orages ont balayé le canton en début de soirée lundi. Le Service d'incendie et de secours de Genève a indiqué que plusieurs interventions étaient en cours à travers le canton.

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«C'est continu, mais il n'y a pour l'heure rien de conséquent», a déclaré le major Bert-Erboul. Il a précisé que la majorité des appels concernaient des branches cassées, des caves inondées ainsi que des arbres déracinés. (sda/ats)

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