Gnosca: Un mystérieux «crime sanglant» dans une maison au Tessin

Gnosca, où les faits ont eu lieu, est un petit village situé sur la commune de Bellinzone (image d'illustration).Keystone

Un mystérieux «crime sanglant» dans une maison au Tessin

Les forces de l'ordre ont découvert deux corps dans une maison à Gnosca (TI), dans la nuit de jeudi à vendredi.
13.02.2026, 10:5913.02.2026, 10:59

La police a découvert le corps d'une femme et d'un homme dans une maison à Gnosca (TI), dans la nuit de jeudi à vendredi. L'alerte a été donnée vers 03h00, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

La Suisse se mobilise contre la violence domestique

La police évoque un «crime sanglant». Selon les premiers éléments, aucune autre personne n'est impliquée. L'enquête se poursuit. Les forces de l'ordre ne donneront aucune autre information.

Gnosca est un petit village situé sur la commune de Bellinzone. (sda/ats)

