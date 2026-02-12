faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Dénouement dans l'affaire de la cocaïne chez Nespresso

L&#039;usine Nespresso à Romont (Fribourg) a reçu un cadeau déroutant: 500 kilos de... cocaïne
500 kg de cocaïne étaient parvenus chez Nespresso à Romont (FR) en 2022.Image: police

Dénouement dans l'affaire de la cocaïne chez Nespresso

A Muttenz (BC), trois trafiquants ont été condamnés à de lourdes peines de prison suite à la découverte d'une demi-tonne de cocaïne chez Nespresso à Romont (FR) en 2022.
12.02.2026, 11:1612.02.2026, 11:24

L'affaire des 500 kg de cocaïne parvenus chez Nespresso à Romont (FR) en 2022 aboutit à la condamnation de trois trafiquants. Ils avaient tenté en vain de réceptionner la drogue à Frenkendorf (BL). La Cour pénale de Bâle-Campagne les sanctionne de 15 ans de prison.

Dans son jugement délivré jeudi, le tribunal a suivi en grande partie le réquisitoire prononcé le 21 janvier lors du procès. Le procureur avait exigé des peines partiellement plus lourdes de 15 ans, de 17 ans et deux mois et de 19 ans et quatre mois de prison contre les trois accusés albanais.

On en sait plus sur les 500 kilos de cocaïne découverts chez Nespresso

Les juges les ont reconnus coupables de violation de la loi sur les stupéfiants, par métier. Ils ont aussi prononcé leur expulsion du territoire suisse.

Selon l'acte d'accusation, les hommes âgés de 31, 32 et 34 ans ont essayé de récupérer la cocaïne entreposée au terminal de transfert modal de Frenkendorf (BL) dans un conteneur rempli de café. Ce dernier était arrivé en Suisse depuis le Brésil via Anvers (B). Il a finalement été livré à l'usine Nespresso, à Romont, où la cocaïne a été découverte. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Un moment intense»: une mère de victimes a pu parler aux Moretti
Le couple de gérants du Constellation s'est entretenu avec une maman dont les deux filles sont toujours hospitalisées. L'échange a eu lieu lors des auditions à Sion ce mercredi.
Leila Micheloud, une mère de deux des victimes du drame de Crans-Montana a pu s’entretenir avec Jessica et Jacques Moretti, en marge de l’audition du jour du patron du bar «Le Constellation». L’échange, improvisé, a duré une vingtaine de minutes au coeur du campus Energypolis à Sion.
L’article