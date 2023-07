15 kilomètres de bouchons au tunnel du Gothard

Keystone

Il faut compter avec près de deux heures d'attente à l'entrée nord du tunnel du Gothard dimanche à la mi-journée. La file de véhicules atteignait 12 km peu avant 12h30. Samedi, l'embouteillage a mesuré 15 km au plus fort de la journée.

Plus de «Suisse»

La circulation a commencé à s'intensifier dès l'aube samedi. A 08h00 on comptait déjà près de 4 km. Comme la veille, le TCS recommande dimanche aux automobilistes de Suisse romande en partance vers l'Italie ou le Tessin de passer par les axes du Grand-St-Bernard (VS) ou du Simplon (VS). Les Alémaniques sont incités, eux, à se rabattre sur le San Bernardino.

Avec le retour de vacances des juillettistes, un embouteillage s'est également créé dans le sens sud-nord. A midi le TCS mesurait 4 km entre Quinto et Airolo. Samedi, la file avait atteint jusqu'à 6 km devant l'entrée sud du tunnel.

Et devant l'entrée nord, il a fallu compter avec 15 km, soit quelque deux heures et demie d'attente, durant une bonne partie de la journée samedi. Dès l'aube, l'embouteillage entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR) mesurait déjà 12 km. Une longueur déjà atteinte vendredi.

Malgré un volume de trafic élevé, on reste loin des records. Cette année, le TCS a déjà mesuré 20 km de bouchons au portail nord du Gothard le week-end de la Pentecôte. (chl/ats)