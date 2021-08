Suisse

Tessin

Il a plu des cordes au Tessin, plus de 10 centimètres d’eau mesurés



keystone

Le Tessin sous la flotte samedi avec de lourdes conséquences. Heureusement, personne n’a été blessé. Et – spoiler – il fait beau!

Il a particulièrement plu au Tessin samedi. La région entre Locarno et Bellinzone a été la plus touchée avec de nombreuses inondations et glissements de terrain. Des routes ont dû fermer et plusieurs personnes être évacuées.

C'est le cas notamment à Lumino (district de Bellinzone) où quatre personnes ont dû être évacuées d'une maison. Personne n'a été blessé, mais le bâtiment a subi des dégâts considérables, a indiqué la police cantonale tessinoise dimanche.

Lumino, près de Bellinzone

Les précipitations étaient réparties de manière très inégale dans le canton ces dernières 24 heures, ont précisé SRF Meteo et MétéoSuisse sur Twitter tôt dimanche matin. Près de 110 millimètres de pluie ont été enregistrés à Locarno-Monti et environ 96 millimètres à Bellinzone, tandis que 0.1 millimètre de pluie est tombé à Stabio, dans le sud du canton.

Il a abondamment plu samedi 7 août avec jusqu'à 110 mm à Locarno-Monti. En Suisse romande, il est tombé entre 25 et 40 mm de pluie. Ces cumuls ont généralement été observés sur une période de 12 heures. A Bellinzone, il est même tombé 39,4 mm en 20 minutes.#MétéoSuisse pic.twitter.com/vlL5zziP7k — MétéoSuisse (@meteosuisse) August 8, 2021

Plusieurs routes ont été temporairement fermées du côté de Locarno et Bellinzone. C'est le cas notamment de l'A13 à Castione et de la route cantonale entre Quartino et Riazzino. Les tronçons pourraient rouvrir dimanche matin, selon la police cantonale.

Et la suite ?

Réjouissez-vous: ces prochains jours seront bien plus estivaux que ce que nous avons connu dernièrement. Sur son site internet, MétéoSuisse annonce que« de l'air de plus en plus chaud se dirigera vers la Suisse ces prochains jours.»

De fait, selon les prévisions, les températures flirteront avec les 30 degrés en milieu de semaine.

Météosuisse

(sda/ats/gch)

