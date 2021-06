Suisse

Tessin

Démolition du COSA Molino: la jeunesse descend dans la rue à Lugano



«Nos idées ne s'expulsent pas», la jeunesse dans la rue à Lugano

Image: sda

Une semaine après la démolition controversée d'un squat à Lugano, une manifestation en soutien des autogérés se prépare ce samedi dans la ville tessinoise sur fond de crise politique.

Les instructions sont claires: la manif' de Lugano sera «bruyante et déterminée». «Apportez des casseroles, des tambours, des sifflets, etc.», écrivent les organisateurs dans un flyer qui circule en ligne depuis quelques jours.

Organisée sous le slogan «Nos idées ne s'expulsent pas», l'événement intervient une semaine après l'évacuation et la démolition du COSA Molino, un squat et centre culturel qui existait depuis près de 20 ans dans le cœur de Lugano.

Image: frecciaspezzata.noblogs.org

Bien que les autogérés aient appelé à la non-violence, les choses pourraient déraper. Selon de jeunes manifestants, des gens vont arriver du reste de la Suisse et d'Italie voisine pour soutenir le squat. Des rumeurs non vérifiés concernant la présence de black blocs et même d'une contre-manif d'extrême droite attisent les tensions.

Crise politique

Totalement imprévue, la démolition du Molino a sucité un tollé au Tessin. La municipalité est notamment accusée d'avoir rasé le squat sans demander un permis spécifique. Le Ministère public tessinois a ouvert une procédure pénale. Pire: alors que les autorités assurent que la décision a été prise sur le moment, des documents diffusés par Unia suggèrent que l'action a été planifiée.