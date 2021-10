Le nouveau plan de Biden impose le vaccin à 80 millions de salariés

La Maison-Blanche veut également faciliter les tests de dépistage et prolonger le port du masque aux voyages et bâtiments fédéraux pour freiner l'épidémie.

Le président américain Joe Biden a présenté jeudi un plan «courageux et ambitieux» pour renforcer la lutte contre le Covid-19 aux Etats-Unis. La vaccination sera notamment obligatoire pour des millions de salariés des secteurs public et privé.

Cette nouvelle «stratégie», déclinée en six volets, vise à convaincre les 80 millions d'Américains encore non vaccinés. Elle intervient alors que Joe Biden a subi cet été plusieurs revers sur les fronts sanitaire, économique et politique, …