8 questions sur le nouveau certificat Covid pour les personnes guéries

Le rapport accusant Bolsonaro de «crime contre l'humanité» approuvé

Une commission du sénat brésilien a accepté un dossier accusant le gouvernement d'avoir «délibérément exposé» les Brésiliens à «une contamination de masse».

La commission d'enquête parlementaire (CPI) sur la pandémie au Brésil a approuvé tard mardi le rapport accablant de ses six mois d'enquête. Il recommande l'inculpation du président Jair Bolsonaro pour neuf crimes, dont «crime contre l'humanité». Le président est, selon le rapport, responsable - via sa politique - de la mort de plus de 300 000 Brésiliens, soit la moitié du nombre de décès dus au Covid dans le pays;

A l'issue de dizaines d'auditions, souvent poignantes, la CPI a accusé le …