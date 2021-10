Die beliebtesten Dörfer in den sozialen Medien – eines davon liegt in der Schweiz

Die Corona-Pandemie zieht die Städter aufs Land, das zeigten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BfS) zur Binnenwanderung der einheimischen Bevölkerung aus dem vergangenen Jahr. Wer nicht gleich seinen Wohnort wechselt, verbringt gerne mal ein paar Tage in den Alpen oder guckt sich vielleicht als Inspiration für den nächsten Ferientrip schöne kleine Dörfer auf Instagram an.

Gandria, Greyer, Soglio – alleine in der Schweiz gibt es unzählige charmante Dörfer. Das Preisvergleichsportal Uswitch hat 40 Dörfer aus der ganzen Welt herausgepickt, um zu analysieren, welches das schönste Dorf in Europa, in Asien und der Welt ist. Die Dörfer mit 500 bis 2500 Einwohnern sind anhand ihrer Beliebtheit auf den sozialen Medien Instagram und Pinterest ausgewertet worden.

Wir starten mit Platz 10 der schönsten Dörfer in Europa:

Die schönsten Dörfer in Europa

Albarracín, Spanien

Die Kleinstadt mit rund 1000 Einwohnern liegt in der Region Aragonien im Osten Spaniens.

Portree, Schottland

Das Dorf Portree, welches auf einer geschützten Bucht an der Ostseite der schottischen Insle Skye liegt, zählt knapp 2500 Einwohner.

Wengen, Schweiz

Yay! Das Schweizer Alpendorf Wengen im Berner Oberland schafft es auf Platz 8. Beschrieben wird das Dorf mit 1300 Einwohnern so: «Auf dem achten Platz liegt Wengen mit vergleichsweise geringen 122'137 Social-Media-Beiträgen. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen, denn dieses charmante Dorf liegt auf einer sonnigen, geschützten Terrasse unterhalb der Berner Alpen und bietet spektakuläre Ausblicke auf das Lauterbrunnental sowie zahlreiche Wanderwege, die sich durch Kiefernwälder und Wildblumenwiesen schlängeln».

Folegandros, Griechenland

Die Insel mit 650 Einwohnern ist eine der kleinsten Kykladeninseln. Folegandros besicht vor allem durch seine karge und felsige Landschaft.

Furnas, Portugal

Platz 6 ergattert sich leider nicht die kleine Gemeinde Furna, sondern das kleine Dorf Furnas auf der Insel São Miguel der Azoren mit rund 1400 Einwohnern.

Tobermory, Schottland

Besonders beliebt auf den sozialen Medien sind die bunten Häuschen am Fischerafen von Tobermory. Das Dorf zählt aktuell 1000 Einwohner.

Vernazza, Italien

Auf Instagram und Pinterest ist Vernazza das beliebteste der Dörfer der Cinque Terre. Das Dorf mit seinen 776 Einwohnern gehört zur Provinz La Spezia in der Region Ligurien.

Hallstatt, Österreich

Die Gemeinde am Westufer des Hallstätter Sees im österreichischen Salzkammergut mit seinen Gassen und Häusern aus dem 16. Jahrhundert im alpinen Stil schafft es aufs Podest. Aktuell zählt die Gemeinde rund 750 Einwohner.

Göreme, Türkei

Die Heissluftballons über Göreme machen die Gemeinde der Provinz Nevşehir zu einem Instagram-Hotspot. Das zeigt sich auch in dieser Aufwertung. Die Gemeinde mit 2000 Einwohnern thront auf Platz 2.

*Die Türkei habe man aufgrund ihrer geografischen, politischen und historischen Verbindungen zu Europa sowohl in die europäische als auch in die asiatische Liste aufgenommen.

Oia, Griechenland

Und noch einmal ein Dorf aus Griechenland. Und zwar das rund 1500-Einwohner-Dörfchen Oia auf der Kykladeninsel Santorin.

Die schönsten Dörfer weltweit

Auch im weltweiten Vergleich überthront kein anderes Dorf das griechische Dörfchen Oia. Auf Platz 2 liegt Halong Bay – ein Dorf mit rund 1500 Einwohnern, das an einer Bucht im nordöstlichen Vietnam liegt.

Im weltweiten Ranking kommen zudem die Ortschaften Mission Beach in Australien (Platz 5), Wanaka in Neuseeland sowie Shirakawa-Go in Japan (Platz 8) hinzu.

Die schönsten Dörfer in Asien

Und das sind die schönsten beliebtesten Dörfer auf den sozialen Medien im asiatischen Raum:

*Die Türkei sowie Georgien habe man aufgrund ihrer geografischen, politischen und historischen Verbindungen zu Europa sowohl in die europäische als auch in die asiatische Liste aufgenommen.

Und welches Dorf findest du am schönsten?

