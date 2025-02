Un crocodile protégé de l'espèce «Crocodylus siamensis», le même que celui retrouvé dans les valises d'un voyageur suisse. getty/watson

Ce Suisse n'aurait jamais dû se promener avec une tête de crocodile

De retour de Thaïlande, un Suisse a été contrôlé à la douane l'aéroport de Zurich avec toutes sortes de souvenirs peu recommandables, le 14 décembre dernier. Florilège.

Certains ramènent des chemises à fleurs. D'autres, des habits miniatures pour leur animal de compagnie bien-aimé, pour se faire pardonner de l'avoir laissé au pays. Ce citoyen suisse, lui, a préféré quelques souvenirs autrement moins orthodoxes - mais ô combien plus exotiques.

Ainsi, c'est la tête d'un crocodile protégé de l'espèce «Crocodylus siamensis» que les douaniers ont retrouvé dans ses bagages - évidemment, dépourvus de toutes les autorisations nécessaires.



Ce n'est pas tout, selon l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui a dû attendre quelques semaines avant de communiquer sur ce cas, pour des raisons de procédure.

Le voyageur,qui arrivait de Bangkok, avait également ramené avec lui des stimulants de l'érection en quantité supérieure à la limite autorisée, ainsi que deux montres contrefaites. Sans oublier cinq couteaux, dont deux étaient en infraction avec la loi sur les armes.

Une marchandise que ce Suisse n'a naturellement pas pu ramener chez lui. Si les montres ont été détruites, conformément à la demande du propriétaire de la marque, la tête de crocodile a été saisie et transmise à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Il en va de même pour les aphrodisiaques, qui ont atterri pour leur part du côté de Swissmedic, pour la suite de la procédure. L'homme et les deux couteaux, quant à eux, ont été remis à la police cantonale de Zurich. (mbr avec ats)