Qu'est-ce que le NTC?

L'Institut national de test pour la cybersécurité (NTC) examine «les produits et infrastructures numériques qui ne sont pas ou pas suffisamment testés par le secteur privé». Cette organisation à but non lucratif, basée à Zoug, a été créée en 2020 à l'initiative du canton. Ses experts indépendants travaillent en collaboration avec le Centre national de cybersécurité (NCSC), mais aussi avec des universités et d'autres comités de cybersécurité.



Selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), l'idée d'un institut national de contrôle est venue de l'association professionnelle ICT Switzerland. L'objectif: augmenter la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement des produits informatiques. Il y a régulièrement des cas «où des portes dérobées sont intégrées dans des produits et utilisées par exemple par des services de renseignement».