Il y a eu plus de touristes en Suisse cet hiver

Cette forte hausse a été portée, en particulier, par le retour des voyageurs internationaux. Ils ont été plus nombreux à séjourner en Suisse qu'il y a un an.

Les nuitées ont augmenté au cours de la saison touristique d'hiver écoulée. Au total, les hôtels suisses ont enregistré 14,6 millions de nuitées entre les mois de novembre 2021 et d'avril 2022, soit une hausse de 54%, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'année dernière, les restrictions de voyage pour lutter contre la pandémie de coronavirus avaient fortement pesé sur la demande étrangère.

Les nuitées des Suisses ont également augmenté, de 18,9% à 9,0 millions, un nouveau record, selon l'OFS. Ces dernières ont progressé tous les mois, à l'exception de celui d'avril, où une baisse de 10,5% a été constatée. Cette demande semble s'inscrire dans la continuité depuis le début de la pandémie, qui a encouragé de nombreux Suisses à redécouvrir leur pays.

Villes et montagnes se remettent du Covid

La demande des régions de montagne a augmenté avec Berne, qui compte +47,3% de demande, le Valais (+41,1%) et les Grisons qui enregistrent une hausse de 31,6%.

Mais les régions citadines ont également connu de fortes augmentations, notamment Genève (+189,2%), la région zurichoise (+152,0%) et la celle bâloise (+112,0%). Un vrai rebond, alors que ces régions ont le plus souffert des restrictions nationales et internationales liées au Covid-19.

Les nuitées des régions en montagne sont en hausse en comparaison à la saison d'hiver 2019/2020. Toutefois, celles des régions citadines restent toujours sous leur niveau d'avant crise, avec une baisse comprise entre -7,6% (région bâloise) et -6,1% (région zurichoise). (ats/sia)