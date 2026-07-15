L’hôtellerie suisse enchaîne un quatrième mois de baisse

Les touristes étrangers boudent la Suisse: le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers helvétiques a encore baissé en juin. Keystone

L’hôtellerie suisse peine à retrouver son élan. En juin, les nuitées ont reculé pour le quatrième mois consécutif, une baisse principalement imputable au repli de la clientèle étrangère.

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L'hôtellerie suisse a continué d'affronter une baisse de la demande en juin. Après un repli de 1,6% en mai, le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers helvétiques s'est à nouveau contracté de 2,4% en variation annuelle sur le mois sous revue.

Le tassement s'est limité à 0,1% pour les visiteurs indigènes, celui des voyageurs étrangers atteignant 4,4%, selon la première estimation publiée mercredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'hôtellerie helvétique a ainsi subi un quatrième mois de repli cette année, après l'avoir entamée par une progression en janvier et février, dans la foulée du record affiché l'an dernier.

L'OFS a recensé entre janvier et mai un total de 16,2 millions de nuitées, une baisse de 0,3% par rapport à l'année précédente. La légère augmentation observée du côté des hôtes venus de Suisse n'a pas permis de compenser le tassement affiché par les voyageurs étrangers. L'OFS dévoilera le 22 juillet une deuxième estimation pour juin. Les chiffres définitifs suivront le 4 août. (mbr/ats)