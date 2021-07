Suisse

train

La gare de Lausanne a été évacuée à cause de valises abandonnées



Image: keystone

Valises suspectes: la gare de Lausanne a été évacuée pour des habits oubliés

La gare de Lausanne a été évacuée samedi après-midi en raison de valises considérées comme suspectes. Aucun train ne pouvait circuler par la capitale vaudoise jusqu'à 15h20. La situation a été rétablie.

La gare de Lausanne a été évacuée samedi en début d'après-midi et aucun train ne pouvait circuler. En cause: deux valises abandonnées sur un quai, qui ont obligé les forces de l'ordre à intervenir. Mais plus de peur que de mal: des équipes de déminage sont intervenues et n'ont trouvé que des habits. «Ce sont des voyageurs qui ont oublié leurs valises», a indiqué Roger Müller, porte-parole de la police vaudoise, contacté par Keystone-ATS.

Alerte à la bombe en gare de Lausanne 1 / 6 Alerte à la bombe en gare de Lausanne source: keystone

«C'est un dispositif classique pour ce genre de situation. Nous sommes obligés de procéder à une évacuation pour des raisons de sécurité»

Interruption #Lausanne: l'intervention de la police est terminée et le trafic est rétabli progressivement depuis 15h20. Il faut prévoir des retards résiduels jusqu'en soirée — Relations médias CFF (@presse_CFF) July 10, 2021

Les CFF ont prévenu que «des retards résiduels» restaient à prévoir pour les déplacements en train dans la région jusqu'en soirée. (ats)