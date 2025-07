Les partenaires sécuritaires ont globalement vécu un festival bien maîtrisé. Keystone

Montreux Jazz: bilan sécuritaire positif, mais davantage de bagarres

La police tire un bilan sécuritaire positif du Montreux Jazz Festival (MJF), qui s'est achevé samedi. Elle constate cependant un nombre de bagarres (50) en augmentation par rapport à l’année dernière (30).

Plus de «Suisse»

Du 4 au 19 juillet, plus de 250 000 personnes se sont rendues sur les quais de Montreux à l'occasion du MJF, organisé en dehors du 2m2c pour la deuxième fois. La gestion du trafic a engendré de grands défis, avec notamment la fermeture de l'avenue Claude Nobs, a relevé la police vaudoise lundi dans un communiqué.

Les partenaires sécuritaires ont globalement vécu un festival bien maîtrisé. Elles n'ont pas eu à gérer des situations sortant des habituels troubles à l’ordre public, s’agissant notamment des tensions et bagarres se produisant habituellement en deuxième partie de nuit.

A plusieurs reprises, des policiers ou des agents de sécurité ont été pris à partie. Dans la plupart des cas, des plaintes ont été déposées et les auteurs déférés au Ministère public.

Quelques rares cas de piqûres (six) de GHB, appelée «la drogue du violeur», ont été objectivés à l’infirmerie. Les victimes avaient dès lors le choix de se rendre dans un hôpital et de déposer plainte, ce que seules quelques personnes ont finalement effectué.

23 grammes de cocaïne

Les infractions à la loi sur les stupéfiants sont restées faibles. La police a saisi 23 g de cocaïne, une demi-dose d’ecstasy et 67 g de haschisch/marijuana.

Comme à chaque édition depuis 2012, le dispositif de médiation urbaine était en place tous les soirs de 22h00 à 05h30 et a permis la distribution de près de 6000 bouteilles d'eau. Son bilan est positif, même si le nombre de situations impliquant des personnes fortement alcoolisées semble en augmentation par rapport à 2024.

Au total, la police signale 2954 amendes d’ordre, cinq véhicules mis en fourrière, 21 plaintes pénales, 270 objets trouvés de valeur, huit vols, 50 bagarres/ivresses, six personnes privées momentanément de liberté, six agressions, treize infractions liées à des stupéfiants et 51 contrôles d’identité.

Moins de déchets ramassés

Par rapport à 2023 et 2024, la quantité globale de déchets ramassée est plus faible. Une cinquantaine de bonbonnes de protoxyde d’azote (gaz hilarant), ont été collectées dans le périmètre du festival, plus une vingtaine sur le trajet en direction de la gare. Ces bonbonnes doivent être séparées des autres déchets, car elles ont un risque explosif et/ou incendiaire assez élevé en déchèterie, relève encore la police.

Concernant l’aspect mobilité, l'édition a été assez calme, avec parfois quelques pics de circulation. Dans l’ensemble les festivaliers ont bien intégré l’usage de la mobilité douce et des transports publics. (ats)