La ligne Lausanne-Genève interrompue jusqu'à vendredi matin

La fin de la perturbation sur la ligne Lausanne-Genève n'est pas encore en vue. Les CFF annoncent mercredi soir que le trafic ferroviaire ne pourra être rétabli que vendredi.

«La remise en état des voies s’avère plus compliquée que prévu». C'est ce qu'écrivent les CFF ce mercredi soir. Bien que les équipes de réparation soient «mobilisées 24h/24h», la perturbation sur la ligne Lausanne-Genève ne va pas être résolue rapidement.

Le trafic ferroviaire va donc rester interrompu à la hauteur de Tolochenaz jusqu’à vendredi matin 12 novembre. Les trains Regioexpress effectuent la liaison entre Genève et Allaman et entre Lausanne et Morges. En plus, des trains spéciaux sont ponctuellement mis en service entre Allaman et Genève. Un service de bus de remplacement est en place entre Morges et Allaman.

«Du fait de l’interruption, les CFF invitent leurs clients à renoncer aux voyages non essentiels dans la région»

Quelle est la cause de la panne?

C'est un affaissement du sol à la hauteur de la commune de Tolochenaz, près de Morges, qui est la cause de l'incident qui bloque le trafic CFF. Concrètement, un trou s'est creusé entre les voies.👇

Selon les premières analyses, il est dû à des travaux effectués à une dizaine de mètres sous les voies par une entreprise tierce pour la création d'une conduite. Une première cavité s'est creusée mardi en fin de journée puis un deuxième trou dans la nuit de mardi à mercredi.

Afin de combler les cavités qui se sont formées et de stabiliser le sol au moyen d’injections, les équipes sur place ont coulé plus de 25 mètres cubes de béton. (asi)