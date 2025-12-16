en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
train

Lausanne-Paris: pétition pour réclamer la 4e liaison TGV

Ils veulent faire revivre une ligne disparue entre la Romandie et Paris

Saturation des trains, perte d’attractivité et incohérences climatiques: une mobilisation transfrontalière demande à Lyria de rétablir une liaison ferroviaire stratégique supprimée il y a six ans.
16.12.2025, 10:4516.12.2025, 10:45
D
Élus et usagers unis pour rétablir le TGV Lyria par le Jura.Keystone

Une pétition réclame le retour de la 4e liaison TGV Lyria entre Lausanne et Paris via le Jura (Vallorbe), supprimée en 2019. Elle a récolté plus de 2500 signatures d'usagers, d'élus locaux d'associations et d'acteurs économiques.

«Cette liaison constitue un axe ferroviaire structurant pour la mobilité, l'économie et le tourisme du Jura, du Haut-Doubs et de la Suisse romande», écrivent les pétitionnaires dans un communiqué.

«Clients français et suisses du TGV, élus locaux, parlementaires, entreprises et associations se mobilisent fortement. Réunir près de 2500 signatures en trois semaines montre combien cette liaison est stratégique pour nos territoires.»

Selon eux, l'offre ferroviaire transfrontalière est fragilisée, tant pour les travailleurs, les étudiants que les frontaliers: il y a une saturation récurrente des trains existants, une perte d'attractivité économique et touristique ainsi qu'une incohérence avec les objectifs climatiques et de report modal portés par la France et la Suisse.

Levée de boucliers à l'époque

La pétition demande ainsi à «rétablir rapidement le 4e aller-retour quotidien du TGV Lyria Paris-Lausanne via le Jura». Autre revendication: engager un plan de développement des liaisons ferroviaires transfrontalières, notamment sur l'axe Frasne-Pontarlier-Travers-Neuchâtel, dont la fréquentation progresse de près de 40% par an depuis 2020.

La pétition sera prochainement remise aux décideurs politiques et ferroviaires français et suisses, est-il indiqué. Le collectif souhaite rencontrer les ministres des Transports dans les prochaines semaines afin d'obtenir des engagements concrets pour le retour de cette quatrième liaison.

Ils veulent mettre fin à un «scandale» dans les wagons CFF

Pour rappel, Lyria avait décidé en 2019 de supprimer une des quatre liaisons, donc une ligne de moins passant par Vallorbe, mais en développant l'offre Paris-Lausanne via Genève sans changement à Genève. Cette décision avait provoqué une levée de boucliers, notamment de la part du Conseil d'Etat vaudois. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il veut que les banques suisses aient enfin quelque chose à perdre
Après le naufrage de Credit Suisse, la prochaine crise bancaire est inévitable. Pour y faire face, le Valaisan Beat Rieder estime que la Confédération doit présenter un concept de nationalisation et réclame des sanctions drastiques.
Le conseiller aux Etats Beat Rieder (VS/Centre) n’hésite pas. Il dit ce qu’il pense:
L’article