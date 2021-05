Swiss va supprimer jusqu'à 780 emplois

Les conséquences de la pandémie

Sur les trois premiers mois de l'année, le nombre de passagers est resté au plus bas, à 290 000 environ, soit plus de 90% de moins que l'année dernière à pareille époque. Le taux d'occupation des sièges a fondu de 45,9 points de pourcentage à 27,5%. Les vols effectués étaient occupés en moyenne à moins d'un tiers. Le chiffre d'affaires de Swiss a fondu de plus de deux tiers à 299,6 millions de francs durant la période sous revue.