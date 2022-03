Une sympathique petite balade en vélo électrique, mais n'oubliez pas vos phares. Image: KEYSTONE

Rouler en vélo électrique sans phares de jour? Attention à l'amende

A partir du 1er avril 2022, en Suisse, tous les vélos électriques devront circuler avec les phares allumés également de jour. Ou sinon, vous vous exposez à une amende.

N'oubliez pas vos phares pour rouler avec votre vélo électrique. Ces derniers devront être fixés à demeure sur votre engin. Sinon, vous encourez une amende.

Selon l'Office fédéral des routes (Ofrou), le simple phare avant est obligatoire. Toutefois, il est conseillé de rouler avec les feux avant et arrière enclenchés, pour optimiser la visibilité au maximum. L’obligation de rouler avec les phares allumés s’applique à l’ensemble des aires de circulation publiques, donc en règle générale également aux chemins ruraux et aux pistes pour VTT.

20 francs si vous n'allumez pas vos phares

Les usagers ne se pliant pas à cette nouvelle règle se verront sanctionnés d'une amende d'ordre de 20 francs.

Les prescriptions concernant l’équipement en dispositifs d’éclairage restent inchangées: les vélos électriques doivent d’ores et déjà être équipés à demeure d’au moins un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, tous deux non clignotants. (svp)