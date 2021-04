Suisse

Transports

Aux Grisons, trains annulés vendredi matin entre Coire et Arosa



Image: sda

Aux Grisons, trains annulés vendredi matin entre Coire et Arosa

Tous les trains ont été annulés, les perturbations devant durer jusqu'à midi.

Les trains ne circulaient plus entre Coire et Arosa (GR) vendredi dès l'aube. En cause, un incident survenu au cours de travaux nocturnes sur la ligne.

Selon l'information sur le trafic ferroviaire, tous les trains ont été annulés, les perturbations devant durer jusqu'à midi. L'exploitant de la ligne, les Chemins de fer rhétiques (RhB), ont annoncé sur leur site que des bus de remplacement circulaient. (ats)

Plus d'articles «Actu» L'ambassade de Birmanie à Londres «occupée» par des militaires Link zum Artikel Ces pays «volent» la pluie et risquent les foudres de leurs voisins Link zum Artikel Nouvelle poussée de violences en Irlande du Nord Link zum Artikel Joe Biden va faire des annonces sur la limitation des armes à feu Link zum Artikel

Plus d'articles «Actu» L'ambassade de Birmanie à Londres «occupée» par des militaires Link zum Artikel Ces pays «volent» la pluie et risquent les foudres de leurs voisins Link zum Artikel Nouvelle poussée de violences en Irlande du Nord Link zum Artikel Joe Biden va faire des annonces sur la limitation des armes à feu Link zum Artikel