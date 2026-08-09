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Lac de Bienne: un nageur de 61 ans perd la vie

Lac de Bienne: un nageur de 61 ans perd la vie

Un Suisse de 61 ans est décédé dimanche matin après être entré dans le lac de Bienne à Fenis (BE).
09.08.2026, 18:0709.08.2026, 18:07
L&#039;approvisionnement en �nergie � partir de l&#039;eau du lac de Bienne a d�but� (photo pr�texte).
Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait été victime d’un problème médical alors qu’il nageait.Keystone

Un homme âgé de 61 ans a perdu la vie dimanche matin dans le lac de Bienne. Ce Suisse domicilié dans le canton de Lucerne a probablement eu un problème médical, selon les premiers éléments transmis par la police et la justice cantonales.

Le sexagénaire est entré vers 10h15 dans le lac à Fenis (Vinelz), sur la rive sud, pour nager. Des témoins ont ensuite vu son corps flotter et sont de suite allés le chercher. Une fois sortie de l'eau, sans connaissance, la victime a reçu les premiers secours, mais il était trop tard. Elle est décédée sur les lieux, ont indiqué dimanche la police bernoise et le ministère public régional dans un communiqué. (dal/ats)

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