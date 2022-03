Le nombre de voyageurs de CarPostal a augmenté en 2021

En 2019, CarPostal avait transporté plus de 167 millions de voyageurs, un record difficile à rejoindre avec les «nombreuses restrictions» dues au Covid-19 . Les voyageurs se sont montrés «très satisfaits» de la prestation globale de l'entreprise, précise cette dernière dans un communiqué, avec un indice de satisfaction de 81 points contre 82 l'année précédente.

CarPostal a transporté plus de 135 millions de voyageurs en 2021, soit une hausse de 6,5% par rapport à l'année précédente. Un chiffre qui reste toutefois très en deçà de celui enregistré avant la pandémie de Covid-19, indique jeudi l'entreprise de transport.

Plus de «Suisse»

Tabac et internet: interdire la pub qu'aux jeunes, c'est possible?

Le piratage de Swissport est plus grave que prévu

Pourquoi la Suisse a-t-elle les trains les plus lents d'Europe?

Les plus lus

L'auteur présumé de la rixe mortelle du Flon sous les verrous

Une bagarre entre bandes rivales avait fait un mort. Le suspect principal a été arrêté et huit autres protagonistes ont été interpellés.

L'auteur présumé de la rixe mortelle du Flon est sous les verrous, et huit autres protagonistes ont été interpellés. Le 26 septembre, une altercation entre deux bandes rivales, l'une neuchâteloise, l'autre de Bienne et Fribourg, avait fait un mort et un blessé grave.