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Genève-Verbier: les CFF annoncent une nouveauté pour cet été

Le Verbier Express circule désormais aussi l&#039;été
L'offre est proposée jusqu'au 13 septembre (image d'illustration).Image: verbier4vallees.ch

Les CFF annoncent une nouveauté pour cet été

Le Verbier Express circule désormais aussi l'été entre Genève-Aéroport et le Châble (VS). Des rabais sur les loisirs de montagne sont également proposés.
22.06.2026, 10:4922.06.2026, 10:49

Le Verbier Express circule désormais également les week-ends d'été. Dès samedi, deux trains par jour et par sens relieront Genève-Aéroport au Châble (VS) le samedi et le dimanche. L'offre est proposée jusqu'au 13 septembre.

Après sept saisons hivernales couronnées de succès, le Verbier Express a démontré l'appétit de la clientèle pour des trains directs vers les destinations de loisirs, expliquent lundi les CFF et leurs partenaires dans un communiqué. Lors de la saison hivernale 2025-2026, certaines journées ont compté plus de 370 passagers à bord et l'affluence augmente année après année.

Un train des neiges va apparaître en Suisse romande

Les ventes d'offres combinées train et ski ont plus que doublé entre les saisons 2022-2023 et 2024-2025 et ont continué ensuite à progresser. Cette dynamique a convaincu les partenaires de franchir le pas et de proposer une première offre estivale.

Concrètement, le train quitte Genève-Aéroport à 06h30 et 08h30. Il s'arrête aux gares de Genève, Coppet, Nyon, Gland, Rolle, Allaman, Morges, Renens, Lausanne, Vevey, Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex, Saint-Maurice et Martigny. Il arrive au Châble à 08h52, respectivement 10h52. Il en repart le soir à 15h57 ou 16h57 pour un retour à 18h30, respectivement 19h30 à Genève-Aéroport.

Une offre RailAway

Pour accompagner ce lancement estival, une offre RailAway est proposée, combinant rabais sur le voyage en train (jusqu'à 70%), sur les remontées mécaniques (30%) et des activités de loisirs (20%), comme trottinette, sentier suspendu, parc de loisir ou e-bike. Toutes les informations sont disponibles ici.

Le Verbier express est le fruit d'une collaboration entre les CFF, Téléverbier, les entreprises de transport TMR et RegionAlps. (jzs/ats)

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