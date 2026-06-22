L'offre est proposée jusqu'au 13 septembre (image d'illustration). Image: verbier4vallees.ch

Les CFF annoncent une nouveauté pour cet été

Le Verbier Express circule désormais aussi l'été entre Genève-Aéroport et le Châble (VS). Des rabais sur les loisirs de montagne sont également proposés.

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Le Verbier Express circule désormais également les week-ends d'été. Dès samedi, deux trains par jour et par sens relieront Genève-Aéroport au Châble (VS) le samedi et le dimanche. L'offre est proposée jusqu'au 13 septembre.

Après sept saisons hivernales couronnées de succès, le Verbier Express a démontré l'appétit de la clientèle pour des trains directs vers les destinations de loisirs, expliquent lundi les CFF et leurs partenaires dans un communiqué. Lors de la saison hivernale 2025-2026, certaines journées ont compté plus de 370 passagers à bord et l'affluence augmente année après année.

Les ventes d'offres combinées train et ski ont plus que doublé entre les saisons 2022-2023 et 2024-2025 et ont continué ensuite à progresser. Cette dynamique a convaincu les partenaires de franchir le pas et de proposer une première offre estivale.

Concrètement, le train quitte Genève-Aéroport à 06h30 et 08h30. Il s'arrête aux gares de Genève, Coppet, Nyon, Gland, Rolle, Allaman, Morges, Renens, Lausanne, Vevey, Montreux, Villeneuve, Aigle, Bex, Saint-Maurice et Martigny. Il arrive au Châble à 08h52, respectivement 10h52. Il en repart le soir à 15h57 ou 16h57 pour un retour à 18h30, respectivement 19h30 à Genève-Aéroport.

Une offre RailAway

Pour accompagner ce lancement estival, une offre RailAway est proposée, combinant rabais sur le voyage en train (jusqu'à 70%), sur les remontées mécaniques (30%) et des activités de loisirs (20%), comme trottinette, sentier suspendu, parc de loisir ou e-bike. Toutes les informations sont disponibles ici.

Le Verbier express est le fruit d'une collaboration entre les CFF, Téléverbier, les entreprises de transport TMR et RegionAlps. (jzs/ats)