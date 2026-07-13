Le trafic CFF est perturbé entre Genève et Lausanne (image d'illustration) Image: montage watson

«La ligne Genève-Lausanne est interrompue», annoncent les CFF

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce lundi matin. Un accident de personne est en cause.

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La ligne Genève-Lausanne est actuellement interrompue entre Coppet et Gland. «Un accident de personne en est la cause», indiquent les CFF ce lundi 13 juillet.

Les lignes IC1, IR15, IR90, IR95 et RE33 sont concernées, détaille la société de transports. Des retards et des suppressions sont prévues «au moins jusqu'à midi.»

Les CFF sont à pied d'œuvre pour rétablir la liaison et indiquent que «treize bus vont être mis en circulation pour assurer la chaîne de transport.» La régie fédérale détaille:

«La ligne Genève–Lausanne est l'une des plus fréquentées du réseau. La mise en place d'un service de bus de remplacement représente un véritable défi logistique.»

Actuellement, il n'est pas possible de voyager en train entre Gland et Coppet. Les convois depuis Genève s'arrêtent en gare de Coppet et ceux en provenance de Lausanne à la gare de Nyon:

«Les trains circulent désormais entre Gland et Nyon. En revanche, le trafic reste interrompu entre Nyon et Coppet.»

(hun)

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