Une initiative demande la gratuité des transports public dès demain

Les initiants demandent la gratuité des transports publics dès demain.

Déposée il y a cinq ans, l'initiative cantonale neuchâteloise pour des transports publics gratuits n'a pas encore été mise en votation populaire.

«Sans aucun égard pour les 4676 signataires et totalement en dehors des délais légaux de deux ans et demi, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil n'ont toujours pas mis l'initiative au vote populaire», ont déclaré mercredi les initiants. «C'est une façon assez irresponsable de prendre en compte l’urgence climatique et énergétique et de respecter notre démocratie», ont-ils ajouté.

Distribution de billets symboliques

Pour marquer leur mécontentement, les auteurs de l'initiative ont distribué un spécimen symbolique de billet de transports publics gratuits pour le canton de Neuchâtel, valable dès demain.

En attente de la décision du Tribunal fédéral en lien avec un recours dans le canton de Fribourg, les parlementaires neuchâtelois ont suspendu leurs travaux. «Ils auraient pu discuter avec nous et proposer un contre-projet», a expliqué Laurent Debrot, un des initiants.

Les jeunesses de gauche fribourgeoises ont fait appel en juin 2022 auprès de la Haute Cour, après que le Grand Conseil fribourgeois a invalidé une initiative des jeunesses de gauche pour la gratuité des transports publics. Le législatif fribourgeois avait justifié son choix en expliquant que le texte bafouerait la Constitution fédérale. Cette dernière part du principe que les usagers doivent payer une part appropriée des coûts, ce qui rendrait la gratuité impossible. (ats/svp)