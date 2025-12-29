assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Statistiques

Voici à quel point les élus de votre canton sont transparents

Suisse: on connaît le taux de transparence des élus sur leurs revenus.
Les politiciens suisses ont encore une marge de progression vis-à-vis de la transparence.Image: Keystone, montage watson

Les élus de votre canton déclarent-ils leurs revenus? Voici la réponse

Seuls 27% des élus fédéraux déclarent l'ensemble de leurs revenus. Un rapport de Lobbywatch met en lumière de fortes disparités politiques et cantonales en matière de transparence.
29.12.2025, 14:0929.12.2025, 14:09

La transparence financière des élus fédéraux suisses reste limitée. Selon le rapport de transparence 2025 publié par Lobbywatch, seuls 27% des parlementaires déclarent l’ensemble de leurs revenus annexes.

A l’inverse, 44% ne déclarent aucun revenu issu de mandats dans des entreprises ou des associations. Ces chiffres montrent une situation globalement stable par rapport à début 2024, lorsque 42% des élus ne déclaraient pas de revenus annexes.

On vous en parlait ici:

Ces élus suisses ne déclarent pas tous leurs revenus

La situation en Suisse romande

Les écarts sont très marqués entre les cantons, comme le démontre la carte interactive ci-dessous. Appenzell Rhodes-Extérieures arrive largement en tête avec 75% de transparence, devant Berne (65%) et le Jura (63%). A l’autre extrême, plusieurs cantons affichent un score de 0%: Nidwald, Obwald et Schwytz.

Le Tessin, les Grisons et Zoug se situent aussi très bas, avec respectivement 10%, 14% et 20%.

En Suisse romande, c'est le canton du Jura qui fait bonne figure, avec ses 63%. Genève et Fribourg atteignent un niveau intermédiaire de 50%, tandis que Vaud, Neuchâtel et le Valais patinent à 48%, 42% et 40% respectivement. Une diversité qui reflète les disparités observées à l’échelle nationale.

Les bons et mauvais élèves dans les partis

Pour la première fois, Lobbywatch distingue la transparence totale de la transparence partielle. Cette nouvelle méthodologie révèle qu’une minorité seulement publie réellement toutes ses rémunérations.

Les Vert-e-s arrivent en tête, avec 68% de membres totalement transparents, devant le PS (51%). L’UDC progresse et atteint le niveau du Centre, tandis que le PLR reste dernier: aucun de ses élus ne déclare tous ses revenus. Le Conseil national (58%) se montre légèrement plus transparent que le Conseil des Etats (48%), et les femmes publient davantage leurs revenus que les hommes.

(ysc/ats)

Plus de politique suisse
«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»
«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»
de Alexandre Cudré
Des UDC veulent faire invalider le vote sur l'e-ID à cause de Swisscom
4
Des UDC veulent faire invalider le vote sur l'e-ID à cause de Swisscom
de Kilian Marti
Accusé de «frôler la soumission» avec l'UE, Cassis énerve l'UDC
1
Accusé de «frôler la soumission» avec l'UE, Cassis énerve l'UDC
de Kari Kälin
«Le Conseil fédéral, ce sont sept gros egos qui veulent être aimés»
4
«Le Conseil fédéral, ce sont sept gros egos qui veulent être aimés»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
World of watson: les impôts
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«On nous fait chanter»: la colère monte chez les douaniers suisses
Entre formation contestée, déclassement salarial et fuite des talents, la transformation de l’Office fédéral des douanes fait vaciller la confiance interne.
A l'approche des Fêtes, la tension est vive parmi les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Une personne concernée nous confie:
L’article