Les politiciens suisses ont encore une marge de progression vis-à-vis de la transparence. Image: Keystone, montage watson

Les élus de votre canton déclarent-ils leurs revenus? Voici la réponse

Seuls 27% des élus fédéraux déclarent l'ensemble de leurs revenus. Un rapport de Lobbywatch met en lumière de fortes disparités politiques et cantonales en matière de transparence.

Plus de «Suisse»

La transparence financière des élus fédéraux suisses reste limitée. Selon le rapport de transparence 2025 publié par Lobbywatch, seuls 27% des parlementaires déclarent l’ensemble de leurs revenus annexes.

A l’inverse, 44% ne déclarent aucun revenu issu de mandats dans des entreprises ou des associations. Ces chiffres montrent une situation globalement stable par rapport à début 2024, lorsque 42% des élus ne déclaraient pas de revenus annexes.

On vous en parlait ici: Ces élus suisses ne déclarent pas tous leurs revenus

La situation en Suisse romande

Les écarts sont très marqués entre les cantons, comme le démontre la carte interactive ci-dessous. Appenzell Rhodes-Extérieures arrive largement en tête avec 75% de transparence, devant Berne (65%) et le Jura (63%). A l’autre extrême, plusieurs cantons affichent un score de 0%: Nidwald, Obwald et Schwytz.

Le Tessin, les Grisons et Zoug se situent aussi très bas, avec respectivement 10%, 14% et 20%.

En Suisse romande, c'est le canton du Jura qui fait bonne figure, avec ses 63%. Genève et Fribourg atteignent un niveau intermédiaire de 50%, tandis que Vaud, Neuchâtel et le Valais patinent à 48%, 42% et 40% respectivement. Une diversité qui reflète les disparités observées à l’échelle nationale.

Les bons et mauvais élèves dans les partis

Pour la première fois, Lobbywatch distingue la transparence totale de la transparence partielle. Cette nouvelle méthodologie révèle qu’une minorité seulement publie réellement toutes ses rémunérations.

Les Vert-e-s arrivent en tête, avec 68% de membres totalement transparents, devant le PS (51%). L’UDC progresse et atteint le niveau du Centre, tandis que le PLR reste dernier: aucun de ses élus ne déclare tous ses revenus. Le Conseil national (58%) se montre légèrement plus transparent que le Conseil des Etats (48%), et les femmes publient davantage leurs revenus que les hommes.

(ysc/ats)