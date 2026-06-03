Le passage à niveau était hors service après le choc. Image: police jurassienne

Il détruit un passage à niveau CFF et prend la fuite

Un conducteur a défoncé les barrières d'un passage à niveau dans le Jura. L'accident a perturbé la circulation et interrompu le trafic ferroviaire pendant plusieurs heures.

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Un automobiliste est recherché ce mercredu après avoir lourdement endommagé un passage à niveau dans le Jura avant de prendre la fuite. L'affaire, repérée par Le Quotidien Jurassien, a provoqué d'importantes perturbations sur la ligne ferroviaire entre Glovelier et Bassecourt.

Selon les informations de la police locale rapportées par nos confrères, le conducteur a percuté les installations du passage à niveau situé dans le secteur de Bassecourt, à proximité du lieu-dit Paddock. Le choc a causé des dégâts suffisamment importants pour nécessiter l'intervention des équipes techniques et des mesures de sécurité sur la ligne.

Image: cff - screenshot watson

L'incident a entraîné des conséquences pour le trafic ferroviaire. Les CFF ont dû prendre des dispositions afin de garantir la sécurité de la circulation des trains dans la zone concernée. Les voyageurs ont ainsi été confrontés à des perturbations sur cet axe reliant notamment Delémont à Porrentruy.

Le point le plus étonnant de l'affaire reste toutefois le comportement du conducteur. Après la collision, celui-ci ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route sans se manifester auprès des autorités. Une enquête a été ouverte pour tenter de l'identifier et de déterminer précisément les circonstances de l'accident.

La police lance un appel à témoins et cherche toute personne susceptible d'avoir observé l'incident ou aperçu le véhicule impliqué. Les dégâts occasionnés aux installations ferroviaires pourraient coûter cher à leur auteur, les équipements de sécurité des passages à niveau étant particulièrement sensibles et complexes à réparer. (jah)