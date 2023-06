«Meurtre raciste»? Le procès de six policiers lausannois débute lundi

«A aucun moment, Mike n'a recouru à la violence. Il n'a jamais frappé la police. Il n'a jamais mis en danger la police. Mais il a reçu de nombreux coups. Il a été mis à terre, on l'a projeté au sol, on l'a frappé, on l'a maintenu au sol et il est décédé»

Simon Ntah, avocat de la famille de Mike Ben Peter. rts