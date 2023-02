Nouvelles menaces contre l'UDC à Genève

Comment les CFF se préparent à la fin des billets papier

Le secteur des transports publics s'apprête à dire adieu aux billets physiques. Dans l'attente, une solution transitoire se dessine. Et les CFF ont été chargés d'élaborer un concept.

Le billet papier dans les bus, les trams et les trains semble être un modèle dépassé. Le secteur des transports publics (TP) a annoncé vouloir lancer la version numérisée des ventes de billets le plus rapidement possible. Reste qu'une étape intermédiaire se profile sur le chemin qui mène à cette innovation. L'attention se porte plus précisément sur une solution que les Grisons sont en train de promouvoir. Depuis décembre dernier, les passagers peuvent y acheter leur billet de bus et de train par carte. Les automates, placés sur le quai ou directement dans le bus, acceptent non seulement le Swisspass avec fonction de paiement, mais aussi les cartes de débit et de crédit.