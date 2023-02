Référendum anti-burkini à Genève: l'UDC tire la première

L'UDC lance jeudi son référendum contre le port du burkini dans les piscines de la ville de Genève. Le PLR et Le Centre se jettent aussi dans la bataille référendaire avec un texte tout à fait neutre.

L’UDC voulait être leader. Parole tenue. Le parti de la droite identitaire est le premier à lancer un référendum «anti-burkini», suite au vote du conseil municipal de Genève modifiant le règlement des piscines de la ville, le 13 février. «Le délai référendaire démarre demain (réd: jeudi) et prendra fin le 4 avril», rapporte Vincent Schaller, élu municipal UDC et membre du comité référendaire à l’origine de cette démarche citoyenne. «Le texte du référendum est à l’impression, je ne l’ai pas complètement en tête, mais il contient plusieurs parties qui rendent compte de nos arguments: l’hygiène, la sécurité, la civilité et la condition des femmes», poursuit Vincent Schaller, joint par watson ce mercredi matin.

Le texte référendaire fait mention de l’«islam» dans le paragraphe dédié à la «civilité», indique l’élu municipal UDC, dont le parti, tout comme le PLR, Le Centre et le Mouvement des citoyens genevois (MCG), a été mis en minorité par l’alternative de gauche (PS, Les Vert.e.s, Ensemble à gauche) lors du troisième et dernier débat consacré à la modification du règlement des piscines genevoises. Un changement qui autorise de facto le burkini, dit aussi maillot de bain intégral, porté par certaines musulmanes pour raison de «pudeur».

Le PLR aussi

Le PLR se jette aussi dans la bataille référendaire, a par ailleurs appris watson. Si l’UDC manœuvre sous pavillon cantonal, les libéraux-radicaux s'en tiennent au niveau municipal. «Le référendum sera lancé vendredi, après un vote ce jour-là des membres du PLR de la ville», indique Bertrand Reich, président du PLR genevois à l’échelon du canton. «Il n’y aura pas d’argumentaire, ajoute ce dernier. Seulement la phrase suivante»:

«Les citoyens demandent que le vote qui a eu lieu au conseil municipal concernant le règlement des piscines soit soumis au vote populaire» Texte du référendum lancé par le PLR

Une formulation moins engagée, plus prudente que celle de l’UDC. Pour mettre tout le monde d’accord? «Tout le monde au PLR était d’accord pour lancer un référendum», affirme Bertrand Reich, le vote interne prévu vendredi s'apparentant à une formalité.

Le Centre s'allie au PLR

Et Le Centre? «Le parti a décidé mardi soir en assemblée générale de s’associer au référendum du PLR», indique Jean-Luc von Arx, élu municipal centriste.

Il s’agit à présent de récolter 3200 signatures, les paraphes récoltés séparément par les deux textes référendaires pouvant s’additionner.