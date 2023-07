Drapeaux LGBT à Berne: l'UDC évoque la décadence et la censure

Bataille de drapeaux dans la capitale. jeunes udc, X (ex-twitter)

«Censure et décadence»: le coup d'éclat des Jeunes UDC qui indigne

La semaine dernière, la ville de Berne avait troqué les drapeaux suisses et cantonaux contre des étendards LGBT+. Il n'en fallait pas plus, à quelques jours du 1er août, pour faire réagir les Jeunes UDC. Ce week-end, X (ex-Twitter) était en ébullition.

Plus de «Suisse»

C'était le shitstorm politique bien senti du week-end sur X (ex-Twitter). Que pouvait-il se passer entre la «Pride» de la ville de Berne, prévue samedi dernier, et la fête nationale du 1er août, prévue mardi? Une bataille de drapeaux, pardi.

Et pas n'importe laquelle. Alors que la capitale avait échangé ses drapeaux suisses et bernois pour une rangée sans faille d'étendards LGBT+, les Jeunes UDC qui sont venus prendre un cliché avec un grand drapeau suisse, au milieu de la rue. La photo a été partagée sur le réseau social et affublé du commentaire:

«Berne hisse des drapeaux qui représentent la censure et l'exclusion, la décadence et la ruine» Jeunes UDC

D'abord publié sur le compte alémanique de la formation politique de jeunesse, le post a été traduit et posté en français. Il n'en fallait pas plus pour que Twitter s'enflamme. Les deux comptaient ensemble, lundi matin, plus d'un millier de like et des centaines de partages et de commentaire.

«L'UDC vit à la préhistoire»

Un utilisateur tente de prendre les jeunes conservateurs à leur propre jeu en écrivant: «Si vous n’aimez pas la liberté suisse d’arborer ce drapeau arc-en-ciel, allez donc vivre en Arabie saoudite où il est illégal». On peut aussi lire:

«Complétement has been. L'UDC vit à la préhistoire» Une utilisatrice de X (ex-twitter)

D'autres ont réagi avec humour:

Si les messages de soutien sur le compte francophone sont moins nombreux, ils ne sont pas inexsitants. «Bravo, chers jeunes UDC», peut-on lire, ou encore un autre qui se pose la question: «Le wokisme touche maintenant la Suisse??».

Dans le fatras ambiant, certains tentent une réconciliation:

Dimanche après-midi, les Jeunes UDC se sont aussi fendus d'une courte vidéo, dans le même registre et reprenant le même texte — en Suisse allemand uniquement.

Et sinon: pas d'inquiétude, le 1er août sera célébré en bonne et due forme 👇 La Suisse va célébrer sa Fête nationale comme il se doit

«Les wokistes ne doivent pas s'approprier les droits LGBT»

Du côté des politiques, assez peu de réactions face à ce coup de provoc'. Le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE), chef de file du groupe libéral-radical aux Chambres fédérales et qui assume son homosexualité, a réagi:

Toutefois, le Neuchâtelois aura peut-être déçu certains partisans les plus avancés de la cause progressiste, car quelques heures plus tard, il ajoute tout de même «s'opposer au mouvement "woke"».

Au sujet des batailles entre les chapelles progressistes 👇 Gays, lesbiennes, trans: la guerre est déclarée chez les LGBT

En justice pour un tweet?

La ville de Berne avait troqué, dès lundi dernier, les drapeaux suisse et bernois contre des étendards progressistes, à l'occasion des Eurogames, une manifestation sportive en faveur des LGBT+. Le drapeau «classique» des minorités sexuelles était alors présenté en majorité, mais on pouvait aussi trouver, dans des rues adjacentes, des bannières représentant les transgenres, non-binaires, «aromantiques-asexuels», etc.

La ville s'était même fendu d'un explicatif sur son site. Quelques heures plus tard déjà, elle avait pourtant fermé les commentaires. Les Jeunes UDC avaient réagi dès mercredi dans un premier tweet:

«Voici un regard sur un futur décadent. Un regard sur une époque où les hôpitaux psychiatriques sont pleins, le bien-être a disparu et où la liberté d'expression est la relique de temps meilleurs» Jeunes UDC X (ex-twitter)

L'affaire pourrait ne pas s'arrêter là. Le message des jeunes conservateurs tombe-t-il sous le coup de la loi? Selon 20 Minutes, les Jeunes Verts'libéraux ont à leur tour réagi, faisant brandir le spectre d'une poursuite judiciaire envers les Jeunes UDC pour ce message.

Que pensez-vous de cet étalage de drapeaux LGBT+? Bravo à la ville de Berne! Le post des Jeunes UDC est dégueulasse... Ces drapeaux sont là temporairement pour une occasion particulière, où est le mal? Les Jeunes UDC vont trop loin, mais ça fait plaisir de voir au moins un drapeau suisse Remplacer les drapeaux suisses de la sorte, c'est honteux. Bravo aux JUDC!

Le coup d'éclat des JUDC pour voler la vedette de la Pride bernoise n'aura pas passé inaperçu. Une chose est sûre: à l'approche des fédérales, les fronts se durcissent sur les internets suisses.