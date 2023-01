L'UDC veut anéantir «l'idéologie» des bureaux de l'égalité

«Cette culture et le comportement de ses représentants ont clairement des traits religieux et fanatiques, car ils propagent le fait de détenir la seule vérité», ajoute la conseillère nationale saint-galloise:

La Confédération et les cantons ont déjà dû jeter plus de neuf millions de doses de vaccin Covid-19 périmées. Et ce n'est pas fini, car le taux de vaccination étant au plus bas, les stocks sont pleins et de nouvelles livraisons sont attendues.

Le nombre de doses de vaccin anti-Covid administrées dans notre pays est pratiquement au point mort depuis plusieurs semaines. En moyenne, seules 1500 personnes se font encore vacciner chaque jour, dont la plupart se font administrer le deuxième rappel, c'est-à-dire le vaccin Omicron. C'est ce que montrent les données actualisées mardi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).