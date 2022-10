Ce canton romand n'a jamais eu de représentant au Conseil fédéral

Alors que tous les yeux sont rivés sur les potentiels successeurs d'Ueli Maurer, on a cherché à savoir quel canton a été le plus représenté dans l'histoire du gouvernement suisse.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a posé sa démission vendredi dernier. Celui que l'on appelle le maître de la provocation quittera donc le Conseil fédéral après 14 ans d'activité.

«Je quitte le gouvernement avec un œil qui rit, un œil qui pleure» Ueli Maurer

Ils sont sept à pouvoir potentiellement succéder au Zurichois: trois femmes et quatre hommes. Mais chez watson, on s'est demandé quels cantons ont été les plus représentés au cours de l'histoire, au Conseil fédéral. Et spoiler alert, un canton romand n'a jamais eu cette chance.

Zurich en tête avec 20 représentants

Sans surprise, Zurich et Vaud sont en tête du classement: 20 et 15 conseillers fédéraux venaient de ces deux cantons au cours de l'histoire de notre cher pays. Genève n'arrive, quant à elle, qu'à la 9e place.

source: ch media

Mais la «ville-monde» fait tout de même mieux que le Jura, qui lui... n'a jamais eu de siège au Conseil fédéral. Il s'agit du seul canton romand dans ce cas. (sia)