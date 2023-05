Quand la Suisse se pare des couleurs de l'Ukraine

De Simonetta Sommaruga à la Ville de Genève, plusieurs institutions et personnalités suisses ont affiché leur soutien au peuple ukrainien ces derniers jours.

Le drapeau ukrainien flotte depuis mardi sur le Palais Eynard, la mairie de la Ville de Genève, en solidarité avec le peuple ukrainien.

L'exécutif genevois, qui se dit «consterné par l'agression russe et extrêmement inquiet du sort des populations civiles», est en bonne compagnie. Plusieurs institutions et personnalités suisses affichent leur soutien à Kiev de cette manière.

Dans les derniers jours, les villes de Lausanne, Bâle et Berne ont également hissé le drapeau ukrainien sur des bâtiments officiels.

Des bâtiments non officiels ont également arboré le drapeau ukrainien, comme par exemple l'Opéra de Zurich:

Ou la cheminée de l'usine de Pierre-de-Plan, à Lausanne.

Last but not least, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s'est également parée des couleurs ukrainiennes, comme le montre un cliché qu'elle a partagé sur son Instagram, où on la voit à côté de l'ambassadeur ukrainien Artem Rybchenko:

