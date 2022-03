Pour aider l'Ukraine, des Suisses lancent la vodka Zelensky

La campagne #DRINKFORPEACE, lancée par VodkaZelensky vise à promouvoir la paix et à aider les victimes de la guerre . L'entreprise encourage d'ailleurs d'autres acteurs économiques à rejoindre le mouvement. (sia)

L'idée est née à Zoug, de la collaboration entre l’investisseur suisse Tobias Reichmuth et d'Anastasiia Rosinina, une styliste de mode qui a fui l’Ukraine en mars.

La bouteille, dont le branding a été entièrement réalisé autour de l'Ukraine et de son président.

La bouteille, dont le branding a été entièrement réalisé autour de l'Ukraine et de son président. Image: vodkazelensky

Pour soutenir l'Ukraine, il faudra boire de la vodka, mais pas n'importe laquelle! «VodkaZelensky» , une entreprise suisse, a créé une bouteille de vodka haut de gamme dans l'objectif de soutenir l'Ukraine et les ukrainiens victimes de la guerre, a rapporté le 24 heures , vendredi.

