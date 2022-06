Genève: il sacrifie ses économies et organise 2 concerts pour les Ukrainiens

Tomasz Gadek, un Polonais vivant entre la Suisse et la France, a réservé cet été deux dates au Victoria Hall et à l'Arena de Genève. L'argent récolté servira à financer les familles en Europe qui accueillent les réfugiés d'Ukraine.

Le 19 juin et le 3 septembre prochain, deux concerts sont organisés dans des lieux phares de Genève: l'ensemble Harmonie Nautique se produira au Victoria Hall et le groupe Rockin'1000 à l'Arena. D'autres récitals sont encore à prévoir dans le courant de l'année. L'argent récolté, par l'achat de billets et par des donations volontaires sur place, servira à venir en aide aux réfugiés ukrainiens en Europe.

Tomasz Gadek, un Polonais installé entre Genève et la France, est à l'origine du projet, mis en place en seulement deux mois. Il y a consacré son argent – plusieurs milliers de francs – et son temps – il est ingénieur électricien pour l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) - et travaille, dans ce cadre, au CERN.

Tomasz Gadek, l'ingénieur de l'ETH à l'origine du projet. Image: Tomasz Gadek

Une aide matérielle vite amenuisée

L'ingénieur a commencé à soutenir les réfugiés ukrainiens au début du conflit, le 24 février dernier, en récoltant des biens comme des habits ou des médicaments, entre la Suisse et la France, qu'il envoyait directement à ses contacts en Pologne. Mais après quelques semaines de guerre, l'aide reçue s'est mise à diminuer:

«Les gens ont été très généreux. Ils ont fait leur part et sont ensuite passé à autre chose. C'est normal» Tomasz Gadek

De plus, les vêtements s'entassaient et accumuler des objets dans des entrepôts n'avait plus de sens. Les gens avaient besoin d'autre chose, notamment d'argent:

«Ma famille et mes proches en Pologne accueillent des réfugiés chez eux, à leurs frais, car le gouvernement ne leur apporte aucune aide financière»

Un salaire personnel ne suffisait pas

Tomasz Gadek décide alors de créer une association, Ukraine Aid, pour financer directement les hôtes, uniquement avec son salaire personnel. L'équipe compte aujourd'hui 20 personnes. «Grâce à mon réseau, nous avons rapidement pu aider sept familles d'accueil en France, en Allemagne et en Pologne, ce qui représente une vingtaine de personnes au total», explique-t-il. «Nous préférons travailler de cette manière afin de s'assurer que les réfugiés financés sont fiables.» C'est-à-dire?

«Les ukrainiens doivent être réfugiés depuis le début du conflit, pas avant. Nous avons également été confrontés à des personnes qui avaient quitté l'Ukraine il y a plus d'une année. Ces personnes ne peuvent pas bénéficier de notre soutien financier»

Les familles recevront une aide pendant maximum 12 mois, une période qui devrait leur permettre de trouver un nouvel emploi, de reprendre l'école, de s'intégrer: en bref, de débuter leur nouvelle vie.

La musique vient en aide aux ukrainiens

Rapidement, les économies de Tomasz Gadek fondent et l'agent vient à manquer. Il prend donc contact avec le Victoria Hall et l'Arena de Genève notamment, avec l'idée d'organiser des concerts pour réunir les fonds nécessaires pour financer son projet:

«Nous aimerions aider encore plus de monde. Selon nos calculs, avec l'argent des concerts, nous pourrions financer 400 familles sur trois mois, ou 100 familles sur une année» Tomasz Gadek

Les entrées devraient payer les artistes entre autres et rembourser l'ingénieur. Les dons volontaires du public en revanche seront intégralement reversés dans l'aide aux réfugiés. Tomasz Gadek ajoute:



«Ce scénario serait idéal. Mais si nous ne couvrons pas tous nos frais, ce n'est pas grave»

Pour l'instant en tout cas, les meilleures places ont été vendues pour le concert au Victoria Hall de dimanche 19 juin 2022.