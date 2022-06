Plus de courant en Suisse l'hiver prochain? Les experts mettent en garde

Trois scénarios pourraient mettre en péril la garantie d’électricité l’hiver prochain. Le premier serait un été chaud et sec qui ferait baisser le niveau des rivières et des lacs (de barrage). Le deuxième serait la décision de Vladimir Poutine de fermer définitivement le robinet du gaz à l'Europe. Le troisième serait l’indisponibilité partielle des centrales nucléaires françaises.

«Les nombreux projets d'extension, qui sont aujourd'hui bloqués depuis des années dans des procédures d'autorisation et devant les tribunaux, doivent enfin aller de l'avant. Les politiques doivent avancer avec un peu plus de courage»

A l'inverse, on peut se demander si le soutien relativement élevé à l'énergie éolienne passerait le test de la réalité. Il en va de même pour les taxes d'incitation, pour lesquelles beaucoup ne regardent que les prix plus élevés et occultent le remboursement. Cela a sans doute eu un impact lors du rejet de la loi sur le CO2 en juin dernier.

Mais la problématique a déjà atteint le public, comme le montre le sondage représentatif de l'institut GFS Berne sur la politique énergétique et climatique et présenté, mardi, par l'AES.

Les chauffeurs de véhicules Uber dans le canton de Genève devront cesser leur activité samedi. L'Etat a gagné un procès contre la multinationale. Kader et Zouhair, directement concernés par cette décision judiciaire, dénoncent tous deux cette situation, mais pas pour les mêmes raisons.

Zouhair (la bonne quarantaine) et Kader (un peu plus jeune) conduisent des voitures Uber à Genève, en tant qu'indépendants. Dès samedi soir, ils ne pourront plus exercer leur métier, comme tous leurs collègues du canton. En cause, la décision du Tribunal fédéral tombée ce vendredi, reconnaissant les chauffeurs Uber comme des salariés et obligeant ainsi la branche des chauffeurs privés à Genève à cesser toute activité dès ce samedi 3 juin tant que l'entreprise ne sera pas conforme à la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).