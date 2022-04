Un ancien policier va aider le Conseil fédéral à gérer les réfugiés ukrainiens

Thomas Würgler a dirigé la police cantonale zurichoise de 2009 à 2020.

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a confié à l'ancien commandant de la police zurichoise, Thomas Würgler, la tâche d'identifier les défis que pose la migration en provenance d'Ukraine.

Les mouvements migratoires déclenchés par la guerre en Ukraine posent des défis clairs qui doivent être anticipés, affirme mercredi la Confédération.

Pour ce faire, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), a mandaté Thomas Würgler, ancien commandant de la police zurichoise.

Sa mission sera de «présenter des scénarios de moyen et de long terme et de formuler des options pour venir à bout des défis stratégiques et logistiques que pose ce grand mouvement de fuite de l'Ukraine», explique le Secrétariat d'Etat aux migrations.

Recherche d'hébergements

Thomas Würgler aura également un «rôle de soutien et de coordination pour la première priorité qu'est la recherche d'hébergements destinés aux personnes en quête de protection». Son mandat durera au plus jusqu'à la fin de l'année.

Avocat, Thomas Würgler a travaillé à partir de 2000 dans différentes fonctions dirigeantes au sein de la police cantonale zurichoise. Il en a été le commandant de 2009 à 2020. (asi)