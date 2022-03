L'armée suisse accueille des réfugiés ukrainiens dans deux casernes

Face au nombre de réfugiés, une nouvelle caserne réquisitionnée dans le Jura

Les casernes militaires de Bure (JU) et Bülach (ZH) ont été mises à disposition par l'armée suisse afin d'accueillir des réfugiés d'Ukraine. Cette mesure répond à une demande Secrétariat d'Etat aux réfugiés.

Des réfugiés ukrainiens attendent d'entrer au centre fédéral d'asile de Zurich. Image: sda

A Bülach, des personnes sont déjà arrivées et d'autres le sont désormais également à Bure, écrit le Groupement de la défense mercredi. Au total, ce sont jusqu’à 1800 places qui ont été mises à disposition jusqu'au 27 mars, dont 1300 à Bure et 500 à Bülach.

Les réfugiés ukrainiens qui cherchent à fuir la guerre sont de plus en plus nombreux à affluer en Suisse. Mardi, plus de 5000 d'entre eux s'étaient enregistrés dans les six centres fédéraux. Ces derniers ont cependant tous atteint les limites de leurs capacités.

«Personne n'est laissé à la rue», assure le SEM. Le Conseil fédéral attend jusqu'à 60 000 réfugiés en provenance d'Ukraine. (ats/sia)