Voyage en Ukraine: une «fuite» a mis Ignazio Cassis en danger

Comment Cassis a trahi Sommaruga et saboté une décision du Conseil fédéral

Comment Cassis a trahi Sommaruga et saboté une décision du Conseil fédéral

Au final, la visite du président suisse s'est déroulée sans encombre. Mais la situation pose à nouveau des questions. En effet, les indiscrétions concernant les membres du gouvernement semblent s'être multipliées ces derniers temps. Pas plus tard que la semaine dernière, l'information annonçant la démission de la ministre Simonetta Sommaruga avait été diffusée avant la prise de parole de cette dernière. Lui coupant l'herbe sous le pied.

Plus d'articles sur la guerre en Ukraine

Le Temps rembobine l'histoire, rappelant que les services du président de la Confédération travaillaient de longue date et dans le plus profond secret sur cette rencontre. Quand tout a été bien ficelé, Ignazio Cassis en a informé ses collègues du Conseil fédéral . Et, peu de temps après, Blick annonçait son départ.

En effet, au vu du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, le déplacement du ministre suisse a été gardé secret pour éviter toute mise en danger. Raté. L'information a fuité, reprise largement dans les médias. Aujourd'hui, la chasse au fonctionnaire indiscret est lancée. Mais qui aurait pu parler?

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis, a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky fin octobre. Ce rendez-vous était secret, mais quelqu'un a parlé et l'info a fuité dans la presse. Aujourd'hui, les Affaires étrangères ont déposé une plainte pénale, selon Le Temps.

Eva Herzog candidate à la succession Sommaruga (et déjà favorite)

Plus de «Suisse»

Le Département fédéral des Affaires étrangères a déposé une plainte pénale. Une «fuite» dans la presse aurait fait courir un risque au président. Et ce n'est pas la première indiscrétion du genre...

Quelle commune suisse détient le plus long réseau routier?

Voici le nouveau Donald Trump et il est «pire» que l'original

Les plus lus

Ouïghours: La Suisse doit faire preuve de «bon sens», avertit la Chine

Depuis plus d'un an, le Conseil fédéral examine l'idée de reprendre les sanctions de l'Union européenne (UE) contre la Chine dans l'affaire des Ouïghours. Et ce n'est pas un hasard s'il hésite encore à le faire. En effet, la mise en garde de l'ambassadeur chinois à Berne en témoigne.

Lorsqu'il s'agit de prendre des sanctions contre d'autres Etats, la Suisse n'est pas le pays le plus réactif. Et le dernier exemple en date n'est autre que l'invasion russe de l'Ukraine, fin février. Ce n'est que sous la forte pression internationale que le Conseil fédéral s'est ressaisi et a suivi le mouvement en appliquant également les sanctions de l'UE. Il joue en revanche la montre sur un autre dossier, les Ouïghours. En effet, la Suisse débat encore sur un point: le pays doit-il reprendre les sanctions de l'UE?