Le quartier des hautes écoles de Zurich. Image: KEYSTONE

L'Université de Zurich victime de pirates informatiques

L'institution qualifie ces cyberattaques de «sérieuses», mais ne sait pas encore s'il y a eu des vols de données.

L'Université de Zurich (UZH) a été la cible d'une cyberattaque jugée «sérieuse». Jusqu'à présent, l'alma mater n'a toutefois pas connaissance de vols de données.

Les services concernés tels que la protection des données, la police cantonale de Zurich ainsi que d'autres organisations universitaires et partenaires ont été informés, a écrit l'UZH ce jeudi sur son site web. L'université a immédiatement renforcé ses mesures de protection.

Les comptes et systèmes compromis ont été isolés. Les accès ont également été rendus plus difficiles. En raison des mesures prises, il n'y a pas encore d'indices d'une intrusion dans des zones et des systèmes davantage protégés.

C'est pourquoi, selon le site web, les services informatiques restent pour l'instant disponibles pour les membres de l'université. Pour des raisons de sécurité, il faut toutefois s'attendre à tout moment et pendant une longue période à des restrictions isolées ou complètes des services.

Actuellement, on assiste à une recrudescence des attaques contre les institutions de formation et de santé, poursuit le site. (ats)