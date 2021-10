Un doctorant de l'UNIL gagne le concours «Ma thèse en 180 secondes»

Voici à quoi ressemble la mutation qui rend le variant anglais plus virulent

Des chercheurs canadiens ont capté les toutes premières images de la mutation qui rend le variant anglais plus contagieux. Et c'est une bonne nouvelle.

Depuis quelques semaines, le variant anglais du coronavirus représente la grande majorité des contaminations en Suisse. Cette souche du virus, appelée B.1.1.7, est plus transmissible et contagieuse par rapport à la version de base. Cela est dû à la mutation N501Y, commune aux variants anglais, sud-africain et brésilien.

Cette mutation a enfin un visage. Mardi, l'Université de la Colombie-Britannique a dévoilé les toutes premières images, en résolution quasiment atomique, de la métamorphose …