Succès mitigé pour la première édition du Digital Dreams Festival à l'unil

Malgré une fréquentation en deçà des attentes, le Digital Dreams Festival, nouveau projet de Marc Atallah dédié à la créativité numérique, a réuni 4900 personnes sur le campus de l'Université de Lausanne.

La première édition du Digital Dreams Festival sur le campus de l'Université de Lausanne s'est terminée dimanche. Après les Numerik Games et la Maison d'Ailleurs à Yverdon.

«L'Association Digital Dreams Festival est extrêmement satisfaite de cette première édition»

Les organisateurs avaient initialement indiqué s'attendre plutôt à une fourchette entre 5000 et 10 000 visiteurs sur trois jours de manifestation.

A titre de comparaison, les deux dernières éditions des Numerik Games à Yverdon-les-Bains, créés par Marc Atallah en 2016, avaient attiré 14 300 spectateurs en 2023 et 10 400 en 2022.

Pour rappel, le patron du Digital Dreams Festival et maître d'enseignement et de recherche à l'UNIL a passé douze ans à la tête de la Maison d'Ailleurs, musée yverdonnois de la science-fiction et des utopies qu'il a contribué à développer et à faire connaître. Il a démissionné en début d'année après qu'on a refusé son souhait de monter sur le site de l'UNIL un festival dédié au numérique.

Plus de 70 activités

De vendredi à dimanche, le nouveau festival a proposé des concerts, jeux vidéo, ateliers, conférences, diverses performances artistico-numériques, une silent disco (vendredi soir) ou encore une soirée techno (samedi). Le nouveau rendez-vous s'est décliné en six centres d'intérêt pour près de 70 activités au total: gaming, arts visuels, société, familles, littératures et soirées festives.

Coproduit avec l'UNIL, l'événement se veut «multidisciplinaire, intergénérationnel, tourné vers le futur et dédié aux créativités digitales», selon ses organisateurs.

«La manifestation est imaginée autour des valeurs de communauté, de fête, de créativité et d'éducation»

Elle se veut aussi durable et inclusive. Elle s'est tenue en plein air et sous tente entre l'Anthropole et l'Internef, à l'entrée du campus universitaire en venant de Lausanne. Le budget se chiffre à quelque 650 000 francs. (dal/ats)