Genève-Servette aborde la nouvelle saison de la Ligue des champions en tant que tenant du titre. Image: keystone

Trois clubs romands de hockey commencent déjà leur saison

Fribourg-Gottéron et Zurich débutent leur campagne de Champions Hockey League ce jeudi soir, Genève-Servette et Lausanne vendredi. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la compétition.

C'est quoi, la Champions Hockey League?

La Ligue des Champions de Hockey (CHL) est - par analogie à la Ligue des Champions de football - la compétition la plus prestigieuse et relevée pour les équipes de club dans le hockey sur glace européen. Cette année, des formations de Suisse, de Suède, de Finlande, de République tchèque, d'Allemagne, d'Autriche, du Danemark, de France, de Norvège et de Grande-Bretagne s'affronteront à l'occasion de la 10e édition.

Quels clubs suisses y participent?

En tant que tenant du titre, Genève-Servette est automatiquement qualifié, bien que sa 10e place lors de la saison dernière ne lui aurait pas permis de participer. Les ZSC Lions, champions de Suisse, ainsi que Fribourg-Gottéron (2e de la saison régulière) et Lausanne (3e de la saison régulière) sont également présents en CHL. La Suisse est ainsi le seul pays à compter quatre participants cette saison.

Quel est le format?

24 équipes participent et sont regroupées dans un classement général (Regular Season) qui se présente de la même manière que celui de la saison précédente. Chaque équipe dispute six matches contre six adversaires différents - trois à domicile, trois à l'extérieur. Les 16 premiers atteignent la phase à élimination directe, qui débutera le 12 novembre avec les 8es de finale et se déroulera selon un système de matches aller-retour. La seule exception est la finale, qui se jouera sur un seul match, le 18 février 2025.

Quel est le calendrier?

ZSC Lions

5 septembre, 19h: Storhamar – ZSC

7 septembre, 16h: Ilves Tampere – ZSC

13 septembre, 19h45: ZSC – Straubing Tigers

15 septembre, 15h45: ZSC – Red Bull Salzburg

8 octobre, 19h45: ZSC – Sheffield Steelers

16 octobre, 20h20: Klagenfurt – ZSC

Fribourg-Gottéron

5 septembre, 19h45: Fribourg – Sheffield

7 septembre, 16h: Storhamar – Fribourg

12 septembre, 20h20: Klagenfurt – Fribourg

14 septembre, 17h: Ocelari Trinec – Fribourg

8 octobre, 19h45: Fribourg – Eisbären Berlin

15 octobre, 19h45: Fribourg – Straubing Tigers

Lausanne HC

6 septembre, 18h: Lausanne – Ocelari Trinec

8 septembre, 18h: Pinguins Bremerhaven – Lausanne

12 septembre, 19h45: Lausanne – Ilves Tampere

14 septembre, 16h: Fehervar AV19 – Lausanne

9 octobre, 19h45: Lausanne – Storhamar

16 octobre, 17h30: Tappara Tampere – Lausanne

Genève-Servette

6 septembre, 19h30: Pinguins Bremerhaven – Servette

8 septembre, 15h: Lahti Pelicans – Servette

12 septembre, 19h45: Servette – Storhamar

14 septembre, 17h: Servette – Ilves Tampere

9 octobre, 19h45: Servette – Klagenfurt

15 octobre, 18h30: Fehervar AV19 – Servette

Phase à élimination directe:

8es de finale: 12 et 13 novembre (aller), 19 et 20 novembre (retour)

12 et 13 novembre (aller), 19 et 20 novembre (retour) 1/4 de finale: 3 et 4 décembre (aller), 17 décembre (retour)

3 et 4 décembre (aller), 17 décembre (retour) 1/2 finale: 14 et 15 janvier (aller), 21 et 22 janvier (retour)

Finale: 18 février

Pourra-t-on voir la compétition à la TV?

Oui. Depuis la saison dernière, MySports détient également les droits TV de la Ligue des Champions de Hockey. La chaîne payante diffuse tous les matchs. Si les équipes suisses devaient aller loin, leurs parties seraient également diffusés sur les chaînes de la SRG (SRF, RTS, RSI) à partir des demi-finales.

Qu'en est-il des règles spéciales?

La saison dernière, la CHL avait apporté quelques modifications importantes à ses règles. Celles-ci seront également maintenues cette année. Voici les subtilités:

Les pénalités de 2 minutes sont traitées comme des pénalités majeures: une équipe reste en infériorité numérique même si elle a encaissé un but pendant ce laps de temps.

Une pénalité de 2 minutes est également infligée si un but est marqué alors que l'arbitre signale la pénalité.

Un shorthander efface une pénalité de 2 minutes en cours: si une équipe réussit à marquer un but en infériorité numérique, le joueur peut quitter le banc des pénalités.

Quelles sont les chances suisses de remporter le titre?

Elles sont bonnes. Après tout, c'est un club suisse qui s'est imposé la saison dernière. Les ZSC Lions, Gottéron et Lausanne ont également suffisamment de qualité pour passer des tours dans la compétition. Et comme notre pays est le seul à pouvoir présenter quatre équipes, les chances de titre sont automatiquement un peu plus élevées. Comme toujours, la plus grande concurrence viendra de la Suède et de la Finlande.